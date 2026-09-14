СБС устроили дроновый "рейд" во вражеский тыл: атаковано логистику оккупантов. Видео

На временно оккупированной территории Запорожской области Силы беспилотных систем ВС Украины продолжают охоту на технику врага. Захватчики не чувствуют себя в безопасности на ВОТ, ведь добрые дроны регулярно наносят удары по законным целям.

Видео дня

Видео рейдов по тылу противника показала пресс-служба СБС. Кадры были опубликованы 13 сентября в Telegram-канале наших защитников.

Отметим, что операторами БпЛА являются военнослужащие 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд".

Главные истории дня

Бойцы ведут систематическую работу по нанесению ударов по логистике оккупантов. На видео показаны украинские удары по мобильным огневым группам, легковым и грузовым автомобилям, а также по "буханкам", на которых оккупанты перевозят личный состав и обеспечивают свои подразделения.

"Эффективность – это когда один точный удар создает проблемы для всей цепочки поставок", – отметили в Силах беспилотных систем.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– На Константиновском направлении (Донетчина) на вражеские беспилотники охотятся наши защитники из рядов "Хижака" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции Украины. Воины показали, как уничтожают опасную технику государства-агрессора.

– В течение 13 сентября (по состоянию на 22:00) на передовой произошло 197 боевых столкновений. Наиболее активно враг атаковал на Покровском участке фронта, где Силы обороны Украины отразили 21 атаку.

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