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СБС устроили дроновый "рейд" во вражеский тыл: атаковано логистику оккупантов. Видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
285
Цели украинских дронов
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На временно оккупированной территории Запорожской области Силы беспилотных систем ВС Украины продолжают охоту на технику врага. Захватчики не чувствуют себя в безопасности на ВОТ, ведь добрые дроны регулярно наносят удары по законным целям.

Видео рейдов по тылу противника показала пресс-служба СБС. Кадры были опубликованы 13 сентября в Telegram-канале наших защитников.

Отметим, что операторами БпЛА являются военнослужащие 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд".

Найденная российская техника.
Еще одна цель украинских дронов.

Бойцы ведут систематическую работу по нанесению ударов по логистике оккупантов. На видео показаны украинские удары по мобильным огневым группам, легковым и грузовым автомобилям, а также по "буханкам", на которых оккупанты перевозят личный состав и обеспечивают свои подразделения.

На земле видна тень от нашего беспилотника
Техника, пораженная с помощью БПЛА.

"Эффективность – это когда один точный удар создает проблемы для всей цепочки поставок", – отметили в Силах беспилотных систем.

Удары наносили украинские военнослужащие из рядов СБС.
Линия фронта под Запорожьем.
Полный текст сообщения.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– На Константиновском направлении (Донетчина) на вражеские беспилотники охотятся наши защитники из рядов "Хижака" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции Украины. Воины показали, как уничтожают опасную технику государства-агрессора.

– В течение 13 сентября (по состоянию на 22:00) на передовой произошло 197 боевых столкновений. Наиболее активно враг атаковал на Покровском участке фронта, где Силы обороны Украины отразили 21 атаку.

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