На фронте произошло 181 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления

Ситуация на фронте остается напряженной: российские войска продолжают штурмовые действия на ряде направлений. Наиболее активно враг атаковал на Покровском и Константиновском направлениях, где Силы обороны Украины отразили соответственно 32 и девять штурмов.

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Украинские воины сдерживают вражеские атаки и наносят оккупантам существенные потери. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил за последние сутки, 7 сентября.

Сводка за 7 сентября по состоянию на 22:00

Всего с начала суток произошло 181 боевое столкновение.

Российские войска нанесли 62 авиаудара и сбросили 168 управляемых авиабомб. Также противник применил 5506 дронов-камикадзе и осуществил 1469 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанёс три авиаудара с применением 10 управляемых авиабомб, проводил семь штурмовых операций, осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

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Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Лимана, Волоховки, Хатнего и в направлении Петро-Ивановки; одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Купянское направление

На Купянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Куриловки и в направлении Купянска, Глушковки.

Лиманское направление

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана; одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Славянское направление

Украинские защитники отразили одну попытку российских войск продвинуться в районе Кривой Луки.

Краматорское направление

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в сторону Юрковки.

Константиновское направление

На Константиновском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов вблизи Константиновки, Новоселовки, Ильиновки и в направлении Алексеево-Дружковки.

Покровское направление

Украинские военные отразили 32 штурма в районах Водянского, Нового Донбасса, Белицкого, Шевченко, Доброполья, Котлиного, Новониколаевки, Беляковки, Сергиевки, Удачного, Молодецкого и Новоподогородного.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 67 оккупантов и 23 – ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, 10 единиц специальной техники, склад имущества и 53 укрытия врага.

Кроме того, украинские военные повредили шесть единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 127 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 242 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Александровское направление

На Александровском направлении враг не проводил наступательных действий.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении в сторону населенного пункта Рождественка зафиксировановосемь атак оккупантов; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Ореховское направление

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении населённого пункта Павловка.

Приднепровское направление

На Приднепровском направлении не было зафиксировано штурмовых действий противника .

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, российские войска около недели пытаются найти слабые места в обороне украинских защитников в Вовчанской общине в Харьковской области. Оккупанты усилили атаки на позиции Сил обороны и, вероятно, готовятся к дальнейшему продвижению на этом участке фронта.

Как писал OBOZ.UA, на Константиновском направлении российские войска пытаются воспользоваться благоприятными условиями для продвижения. Оккупанты выдвигают небольшие пехотные группы, которые ищут слабые места в украинской обороне.

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