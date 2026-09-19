Оккупант пытался спастись от украинского дрона с помощью бутылки. Видео

Военнослужащий РФ, оставшись один на позиции, столкнулся с украинским дроном 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра". Оккупант пытался защититься, бросая в беспилотник бутылку.

Видео дня

Обнародованные кадры были сняты на Покровском направлении фронта. Об этом сообщили военнослужащие 414-й бригады "Птицы Мадяра".

На видео российский солдат находится на открытом участке местности, когда над ним появляется украинский FPV-дрон. Увидев беспилотник, оккупант пытается найти способ избежать его атаки и достает бутылку.

В то же время подразделение обнародовало статистику своей работы за 17 сентября. За этот день "Птицы Мадяра" заявили о 169 пораженных российских военных: 123 погибших и 46 раненых.

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Всего в период с 1 по 17 сентября было зафиксировано 2560 поражений российских военных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины могли ликвидировать командующего 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова. Он, предположительно, погиб 26 августа во время удара по основному и запасному командным пунктам российских войск в Донецке. Сначала в сети предполагали ликвидацию Алексея Мильчакова.

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