«Ликвидирован Мильчаков, но не тот»: появились данные об оккупанте, погибшем в результате удара по штабу 51-й армии Южного военного округа РФ

Силы обороны Украины, возможно, ликвидировали командующего 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова. Он, вероятно, погиб 26 августа во время удара по основному и запасному командным пунктам российских войск в Донецке. Сначала в сети предполагали ликвидацию Алексея Мильчакова.

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Об этом сообщает в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что одной из возможных целей удара мог быть командный пункт 51-й гвардейской общевойсковой армии РФ. В то же время окончательного подтверждения гибели российского генерала пока нет.

Мильчаков мог погибнуть во время удара по командным пунктам

Украинские защитники поразили основной и запасной командные пункты российских войск в Донецке 26 августа. OSINT-сообщества и ряд СМИ предполагали, что среди возможных целей был командный пункт 51-й армии РФ.

В "АТЕШ" также обратили внимание на версию о возможной утечке информации о расположении штаба. Согласно этой версии, координаты могли передать сами российские военные, поскольку удар был нанесен прицельно.

В то же время о гибели высокопоставленного российского военного в результате этого удара сообщали и российские пропагандисты.

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Что известно о Сергее Мильчакове

Сергей Мильчаков — генерал-лейтенант РФ, командовавший 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армией Южного военного округа. Ранее он был заместителем командующего 8-й общевойсковой армией, а также командовал 1-м армейским корпусом.

По имеющимся данным, Мильчаков принимал непосредственное участие в планировании и организации полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Сначала говорили о другом Мильчакове

Сначала в сети начали распространять информацию о якобы ликвидации Алексея Мильчакова. Он известен как командир российской группировки "Русич", представители которой участвовали в войне против Украины.

"Русич" и Алексей Мильчаков известны особой жестокостью по отношению к украинским военным и пленным.

Напомним, 26 августа Силы обороны Украины нанесли удар по основному и запасному командным пунктам российских войск в районе временно оккупированного Донецка. Аналитики предполагали, что одной из целей мог быть командный пункт 51-й общевойсковой армии РФ.

Как писал OBOZ.UA, во время ракетного удара по российскому военно-командному пункту в оккупированном Донецке погиб подполковник 41-й армии РФ Андрей Моисеенко. Также сообщалось о тяжелых ранениях двух российских генералов.

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