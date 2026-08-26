Позиции оккупантов в Донецке атаковали "Фламинго": сообщают о многочисленных попаданиях. Фото и видео

В среду, 26 августа, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Позиции российских захватчиков подверглись обстрелу украинскими ракетами "Фламинго".

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Об этом сообщают местные паблики. В сети также появились соответствующие кадры.

Местные каналы сначала сообщили о пяти или шести ударах в северной части города. После этого якобы был нанесен повторный удар.

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"Только что столица Донбасса подверглась ракетному обстрелу. Сообщается о шести попаданиях в северной части города. Подробности уточняются", – пишут в местных пабликах.

Попадания, по-видимому, были в районе железнодорожного вокзала, "Донецк-Сити" и вблизи "Донбасс-Арены".

Также в сети сообщают о попаданиях различного количества ракет, по-видимому, в центральной части города за ЦУМой, в районе дворца "Дружба".

Телеграм-канал "Exilenova+" опубликовал видео из Донецка. Однако где именно были нанесены удары, не указывается.

"Ну вы же понимаете, что 5 ракет, которые находятся в очень большом дефиците, на "простые" цели тратить не будут", — отметили аналитики канала.

Между тем в пропагандистских местных каналах сообщают об активности украинских беспилотников над Донецком. Также предупреждают местных жителей ничего не фотографировать и не снимать на видео.

Пишут о перекрытии некоторых улиц в городе.

В частности, перекрыто движение по проспекту Ильича. Там зафиксирован удар по бывшему "Укргосниипластмасс", где оккупанты собирали и хранили дроны.

Соответствующее видео с места попадания опубликовали в сети.

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