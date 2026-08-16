Украинские дроны атаковали временно оккупированный Донецк: горит торговый центр "Галактика". Фото и відео

Временно оккупированный Донецк подвергся атаке дронов-камикадзе. Попадание пришлось на торговый центр "Галактика".

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Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

Донецк подвергся атаке дронов-камикадзе

На опубликованных в сети кадрах видно масштабное пламя, охватившее здание. Отмечается, что это уже третья атака на объекты этой сети за неделю. Ранее дроны наносили удары по подобным зданиям во временно оккупированных Макеевке и Енакиево.

Отметим, что боевики "ДНР" в 2024 году переименовали захваченные гипермаркеты "Эпицентр" в "Галактику" и продолжили работу сети под новым названием.

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События во временно оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке активисты движения "ОТПОР" провели ночную операцию, в ходе которой был полностью уничтожен патрульный автомобиль оккупационной полиции. По их словам, операция была проведена несмотря на комендантский час и наличие камер видеонаблюдения.

Кроме того, в ночь на 1 июля украинская армия нанесла удар по стоянке грузовиков в оккупированном городе. По сообщениям подконтрольных российским властям ресурсов, в результате атаки сгорели 22 фуры, предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, удары по АЗС в Донецке происходят синхронно с прибытием топливных цистерн. Местный пропагандист Владимир Грубник связывает обстрелы с возможной утечкой информации или оперативной разведкой

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Z-пропаганда признала стремительное ухудшение ситуации для российской оккупационной армии во временно оккупированной Донецкой области. Главной проблемой для захватчиков являются украинские удары дронов средней дальности.

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