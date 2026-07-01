В Донецке ВСУ сожгли 22 грузовика оккупантов на стоянке: все подробности. Фото

В ночь на 1 июля Силы обороны Украины нанесли удар по стоянке грузовиков в оккупированном Донецке. По сообщениям ресурсов, подконтрольных российским властям, в результате атаки сгорели 22 грузовика, предварительно обошлось без пострадавших.

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Об этом заявили российские и подконтрольные оккупационным властям донецкие СМИ. В частности, пророссийское издание "Донецкое агентство новостей" утверждает, что часть уничтоженных автомобилей якобы принадлежала кондитерской компании и перевозила сладости.

По имеющейся информации, удар пришелся по стоянке грузовых автомобилей на улице Чемпионов в Ленинском районе временно оккупированного Донецка. После атаки на территории возник масштабный пожар, охвативший десятки транспортных средств.

По предварительным данным, огонь полностью уничтожил 22 грузовика. Российская сторона заявляет, что пострадавших в результате инцидента нет.

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Что еще известно

Глава оккупационной администрации городского округа Донецк Алексей Кулемзин также сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников. По его словам, в Калининском районе города были уничтожены пять автобусов, которые находились на территории автопарка.

Кроме того, ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали две автозаправочные станции в Донецке.

Напомним, удары по АЗС в Донецке происходят синхронно с прибытием топливных цистерн. Местный пропагандист Владимир Грубник связывает обстрелы с возможной утечкой информации или оперативной разведкой

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пророссийский блогер и так называемый волонтер Владимир Грубник признал стремительное ухудшение ситуации для российской оккупационной армии на ТВТ Донбасса. Главной проблемой для захватчиков являются украинские удары дронов средней дальности.

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