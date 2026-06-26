"Стало опаснее": Z-блогер пожаловался на украинские удары и ухудшение ситуации в оккупированном Донецке. Видео

Пророссийский блогер и так называемый волонтер Владимир Грубник признал стремительное ухудшение обстановки для российской оккупационной армии на ВОТ Донбасса. Главной проблемой для захватчиков являются украинские дроновые удары средней дальности.

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Об этом Грубник признался в видеоролике, внимание на который обратил автор Telegram-канала "Сеятель ветра". "Ситуация чревата военной катастрофой для ВС РФ. Но у дедушки все по плану, всюду наступление, переживать не нужно..." – с сарказмом прокомментировал он.

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Сторонник Кремля заявил, что ситуация на временно оккупированных территориях "не свалилась на нас с неба" и является "достаточно прогнозируемой".

"Противник (то есть украинская армия. – Ред.) за счет технических решений в области БпЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл зону поражения дронами", – сообщил Грубник.

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К примеру, зона, обстреливаемая беспилотниками, ранее достигала 5, потом 10 километров. Сейчас на некоторых участках зона контролируемого поражения достигает и 160 километров.

По словам блогера страны-агрессора, Силы обороны Украины проводят "серьезную и системную работу по неглубоким и даже достаточно глубоким тылам".

"Мы пришли к ситуации, весной 2026-го, когда в Донецке стало опаснее, чем в 2022 и 2024 годах... Противник выбивает нам склады, технические части, мастерские, склады с топливом и боеприпасами, какие-то пункты управления и так далее. Делается это достаточно прицельно. Используется "агентурка", вся база, накапливаемая в эти годы", – пожаловался Грубник.

"У нас начинается достаточно серьезная проблема. Сейчас ситуация она, ну... имеет тенденцию идти к критической. И если у противника будет дальше получаться то, что он делает, и этому не будет какого-то системного противодействия, то мы можем получить достаточно тяжелую, очень тяжелую ситуацию. В ближайшие, я бы даже сказал, месяцы", – признал так называемый волонтер.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские военнослужащие на временно оккупированной территории Донецкой области ощущают последствия украинских атак по логистике. Проблемы со снабжением есть, в частности, в захватчиков из 6-й мотострелковой бригады ВС РФ. Соответствующий перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

– За прошедшие сутки (25 июня) Силы обороны сократили численность российской оккупационной армии на 1310 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (за все время полномасштабной войны) составили 1 млн 398 тыс. 370 человек.

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