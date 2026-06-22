Силы обороны отминусовали ещё 1190 российских захватчиков и пять единиц вражеской спецтехники за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за последние сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1190 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 393 тыс. 140 человек.

Видео дня

Также ликвидированы сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за всё время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 22 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские военные уничтожили один танк (12 050), восемь боевых бронированных машин (24 805), 51 артиллерийскую систему (44 530), одну РСЗО (1 886), два средства ПВО (1 437), 2 015 БПЛА оперативно-тактического уровня (366 164), девять наземных робототехнических комплексов (1 712).

Также уничтожено 384 единицы автомобильной техники и автоцистерн (110 201), пять единиц специальной техники (4 321).

Всего за сутки Россия потеряла 2 476 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Главные истории дня

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 787 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали проблемы оккупантов на Запорожском направлении фронта в Украине. По итогам последней недели боевых действий зафиксировано уничтожение живой силы, техники и укрытий противника.

Основную роль в огневом поражении играют артиллерийские подразделения, которые уничтожают укрытия и оборонительные позиции оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!