"Кто-то сливает информацию": оккупанты жалуются, что в Донецке ВСУ оперативно атакуют бензовозы сразу после их прибытия на АЗС

В Кировском районе временно оккупированного Донецка зафиксирован повторный удар беспилотника по автозаправочной станции. Атака произошла вскоре после заезжания бензовозов.

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Украинские военные осуществляют обстрел с помощью американских ударных БПЛА "Хорнет". Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

Местные власти сразу отреагировали на удар по топливной инфраструктуре.

"По поступившей информации, в Кировском районе в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура АЗС", — заявил глава городского округа Донецка Алексей Кулемин.

Удары по АЗС наносятся синхронно с прибытием топливных цистерн. Местный пропагандист связывает обстрелы с возможной утечкой информации или оперативной разведкой. Также он предположил, что в ближайшее время ВСУ уничтожат все заправки.

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"Обратите внимание, насколько оперативно "Хорнаты" подлетают к Донецку. Только заехали бензовозы — тут же "Хорнаты" налетели. 150 км дальше. Не могут же они просто так здесь висеть, или кто-то сливает информацию, я не знаю. Суть в том, что противник в ближайшее время, я думаю, попытается уничтожить все заправки. Так что, если вы стоите в очереди, будьте осторожны", — заявил оккупант.

Ударные дроны "Хорнет" – одно из средств поражения логистической инфраструктуры в глубоком тылу. В большинстве случаев дрон летит на малых высотах, до 200 метров, вдоль транспортных путей. После обнаружения цели он фиксируется на ней и наносит удар, используя систему донаведения. К цели дрон подходит очень тихо, что сокращает время на реакцию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пророссийский блогер и так называемый волонтер Владимир Грубник признал стремительное ухудшение ситуации для российской оккупационной армии на ТВТ Донбасса. Главной проблемой для захватчиков являются украинские удары дронов средней дальности.

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