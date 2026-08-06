Комендантский час — не помеха: в Донецке силы сопротивления сожгли автомобиль оккупационной полиции. Фото и видео

В оккупированном Донецке активисты движения "ОТПОР" провели ночную операцию, в ходе которой был полностью уничтожен патрульный автомобиль оккупационной полиции. По их словам, операция была проведена несмотря на комендантский час и наличие камер видеонаблюдения.

Видео дня

Об этом сообщило движение сопротивления "АТЕШ", которое обнародовало фото и видео последствий операции. Активисты утверждают, что в ходе ночной операции был полностью сожжен патрульный автомобиль коллаборационистов.

Активисты заявили, что подожженный автомобиль оккупационной полиции является напоминанием о том, что контроль оккупационных властей "далеко не абсолютен". Также в сообщении говорится, что Донецк "не смирился, ждет освобождения и борется уже сейчас".

Главные истории дня

Напомним, партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" совершили новую диверсию на территории России. Они вывели из строя объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в районе Новомосковского комбината "Азот" в Тульской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" уничтожили очень редкую технику оккупантов. Речь идет о тяжелом восстановительном железнодорожном кране серии EDK-300/5. Его партизаны обнаружили на железнодорожной станции в Воронеже. Таких у россиян осталось очень мало, а производить новые в стране-агрессоре они не способны.

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