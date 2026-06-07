Партизаны 'Атеш' устроили новую диверсию в России: уничтожена крайне редкая техника оккупантов. Видео

Украинские партизаны провели очередную успешную диверсию на территории РФ. На железнодорожной станции в Воронеже они уничтожили редкую технику, которую россияне больше не могут производить.

Видео дня

Речь идет о тяжёлом восстановительном железнодорожном кране серии EDK-300/5. Подробности сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили об уничтожении в Воронеже редкой восстановительной железнодорожной техники.

"Агенты нашего движения провели диверсионную акцию на железнодорожной станции в Воронеже. В результате операции уничтожен тяжёлый восстановительный железнодорожный кран серии EDK-300/5 — крайне редкая техника, снятая с производства", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" рассказали, что EDK-300/5 предназначен для сложных аварийно-восстановительных работ на железной дороге и способен поднимать грузы массой до 300 тонн. Для России это в буквальном смысле "штучный товар".

"Таких кранов в распоряжении РЖД остались единицы — каждая потеря критически осложняет восстановление повреждённой инфраструктуры и ликвидацию последствий аварий на ключевых узлах. Замена уничтоженного крана потребует значительного времени и ресурсов. Пока путинская армия ищет замену, железнодорожный узел и логистика в регионе работают с ограниченным резервом восстановления. Даже в глубоком тылу критическая техника не застрахована от уничтожения", – отметили в "Атеш".

Как рассказывал OBOZ.UA, по данным "Атеш", оккупанты придумали циничный способ доставки горючего на фронт. Командование приказало оккупантам переодеваться в гражданскую одежду – и перевозить топливо и военные грузы на машинах "скорых", коммунальных служб, а также хлебовозках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!