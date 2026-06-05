Скорые, почта и коммунальщики: оккупанты придумали циничный способ доставки горючего на фронт – 'Атеш'

Российское командование продолжает искать способы защитить свою логистику на сухопутном коридоре во временно оккупированный Крым. Теперь для доставки топлива по трассе Р-280 россияне намереваются использовать гражданские легковушки и грузовики.

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В частности, для обеспечения подразделений оккупационной армии в Украине задействуют конфискованные авто, машины коммунальных служб, "скорой" и почты, а также фургоны, доставлявшие хлеб, другие продукты и медикаменты. Подробности сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Россия готовит новое военное преступление

По данным движения, ВС РФ будут использовать транспорт коммунальных служб для доставки топлива в прифронтовые районы по трассе Р-280 (так называемая трасса "Новороссия").

"Агент "Атеш" из числа военнослужащих группировки войск "Днепр" ВС РФ сообщает, что командование отдало приказ перейти на использование легкового и грузового гражданского транспорта различного назначения для доставки топлива по трассе Р-280 "Новороссия". Причина — бензовозы стали одной из приоритетных целей для Сил обороны Украины и всё реже достигают пунктов назначения", – отмечено в сообщении.

Так, возить горючее оккупанты планируют на конфискованных легковых авто, машинах коммунальных служб, почты, хлебовозках, а также фургонах для доставки продуктов и медикаментов.

"Их будут полностью загружать канистрами с топливом объёмом от 20 до 1000 литров. Водителям и сопровождающим категорически запрещено надевать военную форму. Также планируется привлекать транспорт российского бизнеса и полученный от z-волонтёров", – заявили в "Атеш".

В движении процитировали сообщение своего агента.

"От бензовозов будут отходить — их почти никто не гоняет, сжигают ещё на подъезде. Теперь будут возить в хлебовозках и машинах скорой помощи. Водители — в гражданке, чтобы с воздуха не отличить", – рассказал сотрудничающий с "Атеш" российский военнослужащий одного из подразделений на этом направлении.

Такие действия подвергают опасности гражданских и запрещены международными конвенциями.

"Оккупанты сознательно используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, подвергая риску как мирных жителей, так и гражданский транспорт. Это является военным преступлением, которое российское командование совершает намеренно", – подчеркнули в "Атеш", добавив, что полученная информация уже передана Силам обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, по данным "Атеш", в "Ахмате" продают переводы из других подразделений. На "цену" влияет дислокация: чем дальше от фронта, тем больше придется заплатить.

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