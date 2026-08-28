В ходе удара по штабу оккупантов в Донецке был ликвидирован российский подполковник. Фото

В результате ракетного удара по российскому военно-командному пункту во временно оккупированном Донецке погиб подполковник 41-й армии ВС РФ Андрей Моисеенко. Атака произошла в среду, 26 августа.

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Об этом сообщают пропагандистские росСМИ. Сам Моисеенко внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Личные данные погибшего оккупанта полностью совпадают с информацией из социальных сетей. 1 сентября ему исполнилось бы 57 лет.

Удар по Донецку

Отметим, что попадания, по всей видимости, были в районе железнодорожного вокзала, "Донецк-Сити" и вблизи стадиона "Донбасс-Арена". Также в сети сообщали о попаданиях различного количества ракет, предположительно, в центральной части города за ЦУМом, в районе дворца "Дружба". В целом местные паблики насчитали не менее 13 ударов.

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Аналитики предполагают, что одной из целей мог быть командный пункт 51-й общевойсковой российской армии, действующей на Донецком направлении.

В частности, было перекрыто движение по проспекту Ильича. Там зафиксирован обстрел здания № 97. По открытым данным, ранее по этому адресу располагались научно-исследовательские и промышленные учреждения, в частности "Укргосниипластмасс" и институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования с опытно-экспериментальным производством.

На момент удара здание находилось в запущенном состоянии. Как сообщили очевидцы, после попадания в здание на его территории слышались громкие крики.

Напомним, в ночь на 14 августа оккупированный Донецк подвергся атаке дронов-камикадзе. Попадание пришлось на торговый центр "Галактика", в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе активисты движения "ОТПОР" провели ночную операцию, в ходе которой был полностью уничтожен патрульный автомобиль оккупационной полиции. По их словам, операция была проведена несмотря на комендантский час и наличие камер видеонаблюдения.

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