Деякі думки, щодо роботи з іноземцями в ЗСУ.

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Мені довелося в 2022-му році працювати з іноземцями поза легіонів.

Зараз наша команда й досі постійно має роботу по іноземцях.

Ми за цей час отримали різний досвід, від рекрутингу до репатріації, від побудови колективів до організації реабілітації після поранення.

Нещодавно був на різних нарадах щодо іноземців контрактників, піднімали дуже різні болючі питання: легалізація, проблеми з документами, виплатами тощо.

На мою думку, якщо системно працювати із залученням іноземців до СОУ то варто почати з налагодження ефективної комунікації.

Потрібно на базі рекрутингових центрів, навчальних центрів, а також на базі центрів для ветеранів та волонтерських ініціатив створити курси базової української мови для іноземців, які збираються або підписали контракт.

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Період перевірки іноземця до підписання контракту може тривати декілька місяців, відправка на бзвп ще мінімум місяць, а то і два. За цей період іноземець міг би оволодіти базовою українською мовою, що полегшило б його адаптацію та інтеграцію в СОУ.

Окрім цього, потрібно збільшити кількість офіцерів та сержантів ЦВС та соціального супроводу бригад, офіцерів ДВКР в бригадах, які володіють іноземними мовами, з акцентом на англійську та іспанську, з доплатою за знання мов та проходження додаткових курсів.

А також додати персонал в рекрутингові центра, зі знанням мов, які будуть спеціалізуватися по роботі з іноземцями.

Є ще пропозиції різних дрібних кроків по цьому напрямку, але починати потрібно з бази - побудови інструментів ефективної комунікації.

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