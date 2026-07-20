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Россия атаковала гражданское предприятие в Одессе: трое человек погибли, есть раненые. Фото

Катя Помазан
War
2 минуты
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Враг атаковал гражданское предприятие в Одесской области.
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В понедельник, 20 июля, российские войска нанесли удар по Одессе. Пострадало частное предприятие. Известно, что три человека погибли, ещё шестеро получили ранения.

Спасатели ликвидировали последствия атаки. Об атаке сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия обстрела.

Вражеский удар пришелся по территории частного гражданского предприятия в Одессе.

Спасатели ликвидировали пожар.

В результате атаки возник крупный пожар сельскохозяйственной техники, а также была повреждена газовая магистраль.

Российские войска нанесли удар по Одессе.

Спасатели оперативно потушили пожар и завершили ликвидацию возгорания.

Есть пострадавшие.

На месте продолжали работать все экстренные и профильные службы, которые оценивали масштабы разрушений и устраняли последствия обстрела.

Пострадало гражданское предприятие.

Сначала местные власти сообщали о трех погибших и трех раненых. Впоследствии число пострадавших увеличилось: ранения получили шесть человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара разразился масштабный пожар.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших. "Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава Одесской областной государственной администрации.

Вражеский удар по Одессе.

Российская атака на гражданское судно в Одессе 19 июля — это очередная "террористическая кампания" страны-агрессора. Вражеские ракеты попали в торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, загруженное кукурузой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия России в воскресенье, 19 июля, нанесла ракетный удар по Одессе. Информация о последствиях в настоящее время уточняется.

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