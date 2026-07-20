Россия атаковала гражданское предприятие в Одессе: трое человек погибли, есть раненые. Фото

В понедельник, 20 июля, российские войска нанесли удар по Одессе. Пострадало частное предприятие. Известно, что три человека погибли, ещё шестеро получили ранения.

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Спасатели ликвидировали последствия атаки. Об атаке сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Вражеский удар пришелся по территории частного гражданского предприятия в Одессе.

В результате атаки возник крупный пожар сельскохозяйственной техники, а также была повреждена газовая магистраль.

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Спасатели оперативно потушили пожар и завершили ликвидацию возгорания.

На месте продолжали работать все экстренные и профильные службы, которые оценивали масштабы разрушений и устраняли последствия обстрела.

Сначала местные власти сообщали о трех погибших и трех раненых. Впоследствии число пострадавших увеличилось: ранения получили шесть человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших. "Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава Одесской областной государственной администрации.

Российская атака на гражданское судно в Одессе 19 июля — это очередная "террористическая кампания" страны-агрессора. Вражеские ракеты попали в торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, загруженное кукурузой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия России в воскресенье, 19 июля, нанесла ракетный удар по Одессе. Информация о последствиях в настоящее время уточняется.

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