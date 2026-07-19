Армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе: на месте падения образовалась глубокая воронка. Фото

Армия России в воскресенье, 19 июля, нанесла ракетный удар по Одессе. Информация о последствиях пока уточняется.

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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. По предварительным данным, пострадал один человек, также повреждены автомобили.

"На месте попадания образовалась воронка. По предварительным данным, пострадал один человек. Повреждены автомобили", – говорится в сообщении.

РФ терроризирует Одессу

Отметим, что в июле российская армия усилила концентрированные атаки дронами на Одессу и область, а также тактическая авиация ВКС РФ стала чаще вылетать для ракетных обстрелов региона.

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Для нанесения ударов по Одессе и области используются многофункциональные тяжёлые истребители Су-30СМ, Су-34 и Су-35, а также истребитель почти пятого поколения Су-57. Они используются для запуска ракет Х-59/69, а также Х-31П, одновременно обеспечивая прикрытие друг друга. Особенно эта функция прикрытия возлагается на Су-35.

Машины взлетают из временно оккупированного Крыма, максимально приближаясь к району мыса Тарханкут, зоне Черноморское – Оленевка, а это около 100 км до Одессы. На таком расстоянии имеющиеся средства поражения у Воздушных сил ВСУ пока не могут предотвратить удары. Однако шведские истребители JAS 39 Gripen способны оттеснить российские самолеты от районов огневых рубежей.

Напомним, что 15 июля Россия атаковала Одессу ракетами. В результате вражеских ударов были повреждены жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадали два торговых судна, один человек погиб, ещё семь членов экипажа получили ранения.

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