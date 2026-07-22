«Враг несет рекордные потери»: Трегубов рассказал, что происходит на Лиманском направлении

Россия сосредоточила свои наступательные усилия на Лиманском направлении. Оккупанты планируют использовать его в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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В стремлении достичь цели военное командование государства-агрессора не считается с ценой: на Лиманском направлении армия РФ несет рекордные потери. О них и о ситуации в целом на этом участке фронта рассказал начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединённых сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Лиманское направление: враг наступает и несет невиданные потери

По словам Трегубова, наибольшие усилия оккупационные силы в настоящее время прилагают на Лиманском направлении, которое остается принципиально важным для РФ.

"Лиманское направление сейчас является основной точкой приложения усилий со стороны России. Оно для них остается принципиально важным, они очень хотят его захватить, чтобы дальше через него развивать наступление непосредственно на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому оно для них самое важное", – отметил он.

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Начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил рассказал, что на этом участке фронта враг прибегает к тактике небольших штурмовых групп и постоянной инфильтрации. Оккупанты также занимаются созданием дополнительных зон контроля за пределами границы.

Группировка ВС РФ, противостоящая Силам обороны на Лиманском направлении, не испытывает особых проблем с ресурсами и, в частности, с личным составом. Поэтому она оказывает давление практически вдоль всей линии фронта. Российское военное командование при этом действует в "лучших" традициях советской армии: буквально засыпает противника трупами своих солдат.

"Враг несет действительно рекордные потери. Это не фигура речи. Например, на этой неделе в зоне операций было зафиксировано 270 потерь в сутки, из них большинство – "двухсотые". Это очень высокий показатель, таких показателей мы вообще не видели", – отметил Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ совместно с военными задержала корректировщика противника в "киллзоне" под Лиманом.

Фигуранта поймали с поличным вблизи передовой, когда он фотографировал позиции Сил обороны. Во время обыска у него был изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

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