"На голодном пайке": Игнат рассказал о дефиците ракет для Patriot

На сегодняшний день зенитные ракетные комплексы Patriot работают в Украине в условиях ограниченных запасов ракет. Дефицит перехватчиков особенно остро ощущается после зимних массированных атак, когда враг запустил по нашей стране сотни баллистических целей.

Кроме ЗРК Patriot существует дефицит ракет для других систем ПВО, в частности NASAMS и IRIS-T. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россияне истощили запасы ПВО в Украине

По словам Игната, зенитные ракетные комплексы Patriot функционируют в условиях жесткой нехватки ракет-перехватчиков. Несмотря на то, что украинские военные сейчас являются одними из опытных операторов этих комплексов, важно также не забывать о техническом обслуживании и поддержании боеготовности ЗРК Patriot в условиях войны.

Представитель Воздушных сил ВСУ объяснил, что Украина нуждается в ракетах, и речь идет, прежде всего, о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для уничтожения баллистических ракет. В то же время украинские защитники применяют в ЗРК Patriot ракеты PAC-2.

Игнат заявил, что только в течение прошедшей зимы российские оккупанты запустили по Украине более 700 ракет, значительная часть которых была баллистическими – "Кинжалы", "Искандеры", KN-23 и С-400.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на голодном пайке", – признал Игнат.

Интенсивные обстрелы привели к уменьшению запасов ракет не только для Patriot, но и других западных систем противовоздушной обороны. Поэтому несмотря на то, что Украина применяет широкий спектр средств противовоздушной обороны, острая нехватка ракет существенно влияет на эффективность отражения российских атак.

Работа с партнерами

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что руководство страны активно работает на дипломатическом уровне для обеспечения поставок ракет.

Игнат отметил, что переговоры ведутся как с военными, так и с политическими представителями разных государств Европы и мира. Речь идет о возможности точечных поставок, ведь даже небольшие объемы ракет могут существенно усилить защиту от баллистических атак.

Напомним, президент Владимир Зеленский тоже говорил, что Украина остро ощущает дефицит зенитных ракет для систем Patriot. Соответствующие боеприпасы, которые Силы обороны получают от западных союзников, могут закончиться "в любую неделю".

Ранее OBOZ.UA писал, что правительство Польши могло тайно передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Речь идет о ракетах MSE (Missile Segment Enhancement), способных сбивать цели, летящие по баллистической траектории.

