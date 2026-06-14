Российская армия обстреляла Днепр, повреждено предприятие: семеро раненых

Днём 14 июня российские войска атаковали Днепр . Под ударом оказалось предприятие лёгкой промышленности.

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Пострадали семь человек. О последствиях атаки рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Последствия вражеской атаки

О том, что россияне снова нанесли удары по Днепру, Ганжа написал в 10:42.

"В результате вражеского удара повреждено предприятие легкой промышленности. В одном из помещений разрушен потолок и повреждено производственное оборудование. Получили ранения семь человек, трое мужчин госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – отметил чиновник.

Он также показал фото с места удара.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

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