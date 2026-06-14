К вербовке россиянок на войну против Украины подключили даже детсады: какие еще "ноу-хау" придумали в РФ, чтобы загнать на контракт

Большие потери армии РФ в зоне боевых действий на территории Украины вынуждают агрессора искать все новые способы привлечения нового "мяса" на войну. Некоторые россияне уже прочувствовали на себе и своих близких эти "новшества", другим это только предстоит. Путинский режим готов кинуть в топку войны любого – даже матерей, в одиночку воспитывающих маленьких детей.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

"Трезвый уже никто не хочет идти на контракт"

Одна из последних находок российской мобилизационной системы – отправка на войну отловленных на улице пьяных мужчин. И судя по тому, что информация о подобных случаях поступает из нескольких регионов, она уже стала массовой.

Полицейские и вербовщики "обрабатывают" мужчин на остановках, обещают высокооплачиваемую работу или просто хватают на улицах. Это произошло, например, с Петром Бобровым из села Даниловка Приморского края.

51-летний россиянин был ну очень нетрезв. Его отнесли в машину и увезли в воинскую часть в Сергеевке. В течение одного дня на пьяного человека без документов, который ничего не соображал, оформили контракт и карту для выплат.

Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им сообщили, что вероятность вернуть домой "равна нулю".

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"Это убл*дки никакого нарушения не увидели! (...) И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт", – рассказал родственник новоиспеченного оккупанта.

Война как игра

Сейчас в России наращивает обороты вербовка студентов на войну. В колледжах и вузах усиленно агитируют стать оператором БПЛА. При этом стыдливо умалчивают, что контракт фактически бессрочный. Заманивают в первую очередь большими выплатами, а для российской глубинки, депрессивных населенных пунктов деньги действительно большие. Вот только риск стать "грузом 200" вовсе не гипотетический – а самая что ни есть реальность.

В учебных заведениях также начали проводить телемосты с военными преступниками. Во время таких онлайн-встреч оккупанты делают упор на дополнительные выплаты за уничтожение украинской техники и дронов, а также убеждают, что служба безопасна. Мол, ты – "просто геймер".

В коридорах вузов стали появляться агитационные плакаты с QR-кодами для вступления в подразделения беспилотных войск. "Вступай в элиту будущего", – обещает реклама студентам чебоксарского филиала Россиийской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Также теперь студентов пытаются вербовать на контракт прямо во время онлайн-занятий.

"Я вас должна ознакомить с условиями службы в БПЛА. Вы должны быть зарегистрированы в MAX и подключиться к трем каналам", – заявила преподаватель Российского университета транспорта.

В ряде учебных заведений по всей России не дают возможность пересдать экзамены и заставляют подписывать контракты даже 18-летних. Такие действия уже вызвали гневную реакцию даже у самих оккупантов.

"Найти себе нормального мужика"

Сейчас в России усиленно вербуют и женщин. В первую очередь – медиков.

Например, в больницах Иркутской области набирают медсестер в "Центральном военный госпиталь" – но в реальности это для работы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

По словам одного из них, медик, подписавший контракт "ровно на год", получит сразу 400 тысяч рублей из федерального бюджета и 2,1 млн рублей из регионального. Ежемесячная зарплата – от 220 тысяч рублей.

Помимо обещаний сохранить за медсестрой место в больнице, бесплатной учебы в вузе и присвоения статуса участника боевых действий, главврач одной из клиник мотивировал женщину согласиться возможностью решить вопросы личной жизни – "найти на СВО нормального мужика". Преимущественно вербуют женщин до 45 лет без детей.

Распоряжение о вербовке медиков пришло из Министерства здравоохранения. И это при том, что дефицит врачей и среднего медицинского персонала в самой России уже достиг 80%.

Из детсада в детдом?

Заключать контракты предлагают даже молодым мамам, не имеющим ничего общего с медициной. Например, жительнице Калининграда ей предложили пойти служить после того, как… ребенку дали место в детском саду.

Надежда поделилась в своем Instagram, что ей позвонили из военкомата и предложили заключить контракт, а взамен пообещали доход в более чем 3 млн рублей. По ее словам, случилось это ровно после того, как ей позвонили из детского сада и сообщили, что ее ребенок принят.

"Мне говорят: "Здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 млн рублей"", – поделилась молодая женщина.

По ее словам, после отказа собеседник прервал ее и начал убеждать изменить решение. На аргумент о том, что у нее есть ребенок, ей ответили, что о нем "позаботится государство".

Стоит отметить, что Надежда не военнообязанная, не медик, она – технолог по переработке мяса.

В комментарии под ее постом пишут, что это не единичный случай и женщинам по всей России стали звонить и предлагать контракт.

Одна россиянка в комментарии сообщила, что ей позвонили и предложили служить в беспилотных войсках, аргументируя тем, что у нее трое детей – "их же кормить надо, а я безработная".

Готовность №1?

Несмотря на все усилия, завербовать необходимое количество "мяса" в РФ не получается. И, судя по всему, всеобщая мобилизация не за горами.

Многие эксперты сходятся во мнении, что России не удастся этого избежать

В частности, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что скорее всего всеобщая мобилизация стартует после проведения выборов в РФ (которые должны состояться 18-20 сентября).

Что касается количества россиян и жителей оккупированных территорий Украины, которым грозит оказаться в роли пушечного мяса, то это зависит от целей Кремля. А это удержание территорий, наступление РОВ в 2027 году (Украина), а возможно и открытие нового театра боевых действий (например, эстонского).

В любом случае рассчитывать на "легкий поход" (весь мир увидел, что произошло с обещанием "Киев за три дня") российским оккупантам не приходится. К тому же ситуация на поле боя сегодня кардинально иная. Войска оккупантов воюют не просто преимущественно, а исключительно пехотой, неся колоссальные потери в личном составе.

Таким образом шансы оказаться в черном пакете спустя всего месяц-два после мобилизации в ряды РОВ у россиян чрезвычайно высоки. И об этом должны думать в том числе те, кого сегодня осаждают вербовщики.