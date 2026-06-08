Россия готовится ко всеобщей мобилизации: когда это может произойти и сколько планируют бросить на войну против Украины и не только

В последние дни тема мобилизации в России стала максимально актуальной – особенно на фоне того, что войска оккупантов провалили весеннюю наступательную кампанию и вошли в летнюю фазу с худшей с 2023 года диспозиции. Казалось бы, всеобщая мобилизация в РФ неизбежна для решения возникших на поле боя проблем, вопрос только в том, когда и сколько путинский режим решит призывать.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

За первые пять месяцев мая российские оккупационные войска потеряли 156 200 человек убитыми, ранеными и пленными. Из них около 97 900 – это "груз 200", что составляет почти 63% от общих потерь. При этом результат захвата территорий составил с начала года 680 км². Это худший показатель оккупантов с 2023 года и хуже было только когда российские войска отступали в 2022 г.

Отсутствие существенных результатов, прорывов на поле боя, а так же крайне высокие показатели потерь приводят сторонних наблюдателей к мысли, что Россия будет вынуждена обеспечить дальнейшие боевые действия значительно большим притоком людского ресурса, что без проведения всеобщей мобилизации не реализовать.

Учитывая, что в РФ уже начата массовая рассылка мобилизационных предписаний (что можно отнести к начальному, подготовительному этапу проведения всеобщей мобилизации), а также информацию о том, что еще весной 2025 г. глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Андрей Белоусов безуспешно убеждали Путина провести ее для интенсификации наступления, очевидным становится, что в 2026-м такое решение все же будет принято.

Путинская мобилизация: когда, зачем, сколько?

Прежде всего стоит сразу отметить, что всеобщая мобилизация не будет носить такого официального названия, а скорее некое гибридное. Это связано с тем, что российские власти не хотят де-юре признавать, что страна находится в состоянии войны (только "СВО").

Поэтому всеобщую мобилизацию будут маскировать под некую частичную мобилизацию 2.0, или Сталинскую мобилизацию, Путинскую и прочую, но без правильной официальной терминологии.

Когда она будет проведена? Это одновременно вполне предсказуемый и наиболее интригующий вопрос.

С достаточно высокой долей уверенности можно утверждать, что всеобщая мобилизация в России стартует после проведения выборов, а это значит, что эффект от нового притока мобилизованной людской массы на поле боя будет ощущаться в конце 2026-го - начале 2027-го. Но это автоматически лишает летнюю наступательную кампанию такого притока, без которого она обречена на провал.

С другой стороны, путинский режим вряд ли решится на проведение ВМ, особенно в репрессивном режиме, до выборов. То есть, размен летней наступательной кампании на возможность имитировать избирательный процесс в относительно мирной обстановке без эха войны в каждом подъезде? Да, вероятнее всего именно так, но с прицелом на восстановление положения на поле боя уже в 2027 году.

По поводу "зачем?" и "сколько?" – это два вопроса в одном, так как смысл проведения всеобщей мобилизации напрямую связан со ставящимися перед РОВ задачами.

Какие цели преследует армия России проведением ВМ? Удержать захваченные территории Украины и перейти в более интенсивное наступление в 2027 году?

Напомню, что в 2022 году РОВ в ходе полномасштабного вторжения в Украину использовали потенциал 180-200 тыс. личного состава и потерпели сокрушительное поражение.

Средний месячный показатель потерь оккупационных войск с февраля по сентябрь 2022-го составлял 6 500, при мобилизационном потенциале в 10, 15 и даже 20 тысяч человек, что, казалось бы, должно было полностью удовлетворить потребности командования в вопросах как компенсации потерь, так и наращивания потенциала войск. Но этого оказалось недостаточно и только мобилизация 300 тысяч человек в течение трех месяцев позволила агрессору стабилизировать ситуацию на фронте, подготовиться к контрнаступлению Сил обороны Украины в 2023 году и перейти в ноябре 2023-го в наступление по всему фронту.

То есть, если командование РОВ ставит для себя задачу удержать захваченные территории и подготовиться к наступательной кампании 2027 года в том же ритме, как в 2023 году, то им необходимо мобилизовать 300 тыс. человек? Нет.

Мобилизация 2022 года и ведение боевых действий в 2023-м отличаются от реалий 2026-го тем, что тогда пехота была штатно обеспечена бронированной техникой, огневой поддержкой артиллерии и имела хоть и базовую, но хоть какую-то относительную подготовку. Кроме того, СОУ на тот момент в течение длительного времени испытывали острейший снарядный дефицит – артиллерийский голод.

На сегодняшний день ситуация кардинально иная в зоне боевых действий. РОВ воюют не просто преимущественно, а исключительно пехотой, неся колоссальные потери в личном составе. Техника практически не применяется, а артиллерия у противника не играет той роли, что в 2022-м и 2023-м. В свою очередь Силы обороны Украины создали по всей линии боестолкновения kill-zone, контролируют малое небо в ближней тыловой зоне противника и методично наращивают процесс вырезания логистики средней тыловой зоны.

В таких условиях, чтобы удержать захваченные территории и перейти в наступление уже в 2027 году, опираясь исключительно на людской ресурс, мобилизовать необходимо более 500 тыс чел, а если быть достаточно объективным – не менее 700 тысяч.

Реализовать это в течение двух-трех месяцев просто невозможно, поэтому процесс ВМ может растянуться на полгода и более, с учетом предельных возможностей российской мобилизационной системы в 80-100 тыс. чел. в месяц.

Если рассматривать сценарий исключительной концентрации усилий РОВ на удержание территорий и наступлении по инерции, то ограничиться они могут для этих целей упомянутыми выше 300 тысячами.

С другой стороны, если в планы Кремля входит открытие нового театра боевых действий, то в этом случае он может прибегнуть к мобилизации для украинского направления до 300 тыс. человек, а для некоего гипотетического, например, эстонского – до 200 тысяч.

Но в данном случае мы говорим о прямом пополнении РОВ посредством мобилизации, в то время как Россия использует и иные методы набора в войска людского ресурса.

Гибридная мобилизация

В прошлом месяце в ходе своего выступления на форуме "Иностранные боевики в российской армии: как остановить глобальную схему вербовки", организованного международной организацией Truth Hounds, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов отметил, что в настоящее время в составе РОВ воюют более 13 000 граждан стран Центральной Азии, более 1 800 – из Южной Азии, почти 3 000 – из Африки, более 1 500 – из Латинской Америки, а также около 14 000 из КНДР.

В течение 2026 года Россия планирует также завербовать более 18 500 иностранцев в состав РОВ.

Для Кремля остается приоритетным направление рекрутинга иностранных граждан и использование их в войне против Украины.

Кроме того, Россия может расширить сотрудничество с КНДР в вопросах использования северокорейских солдат в тыловых зонах РФ. Как мы можем видеть, они не принимают участие в боях на территории Украины, а находятся исключительно в российских областях, выполняя вспомогательные функции. Такую практику РОВ могут расширить не только на Курскую, но и Брянскую, Белгородскую и даже Ростовскую области – таким образом высвобождая ресурс российских войск для применения в зоне боевых действий.

Отдельная, но заслуживающая повышенного внимания, тема давно уже проводящейся принудительной мобилизации для так называемых натурализованных граждан России – мигрантов, недавно получивших паспорта РФ.

В течение 2025 года российский Следственный комитет провел более 3 500 рейдовых мероприятий в отношении "натурализованных" россиян, результатом чего стало более 200 тыс. задержаний, а мобилизовано было около 80 тысяч человек. Более 50 тысяч из них были отправлены в зону боевых действий в Украину.

Таким образом, Россия будет повышать мобилизационные возможности не только посредством ВМ, но и целым рядом других гибридных методов, выходя на заданные параметры в сборе ресурса для отправки в мясорубку в Украину.

Вывод

Будет ли проведена всеобщая мобилизация в России в этом году? Вероятность этого запредельно высока, но название она будет носить совершенно другое – гибридное.

Когда будет проведена ВМ в России? Оптимально – после выборов, со сравнительно небольшим люфтом по времени от пары недель до месяца, после объявления официальных результатов.

А вот что до планов по количеству мобилизуемых – это довольно вариативный показатель, который напрямую будет зависеть от тех сценариев продолжения войны, которые будут приняты на стратегическом уровне, непосредственно Путиным. Но в целом можно говорить о количественном промежутке от 300 до 700 тысяч.

Сценарий и ставящиеся задачи будут решать, сколько россиян их так называемый президент готов ввергнуть в очередной этап бессмысленной мясорубки.