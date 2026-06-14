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СБУ нанесла удар по нефтебазе в России, расположенной более чем в 700 км от границы, — – Зеленский

Ольга Ганюкова
War
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Украина стремится к миру и продолжает работать над достижением этой цели
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Украинские военные продолжают наносить удары по стратегическим объектам на территории России. На этот раз под удар попала нефтебаза, расположенная более чем в 700 километрах от государственной границы Украины.

Также были атакованы другие важные объекты, обеспечивающие военную инфраструктуру страны-агрессора. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных ударов по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины", — – говорится в сообщении.

В частности, в Ярославской области России, более чем в 700 километрах от украинской границы, подразделения Службы безопасности Украины поразили нефтяной объект в городе Рыбинск. Этот объект имел важное значение для обеспечения резервов государства-агрессора.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по предприятию "Азот" в Тульской области России. Его деятельность связана с производством компонентов, необходимых для изготовления взрывчатых веществ, используемых в военной сфере.

По словам Зеленского, последствия атак ощутили и в других регионах России. В шести аэропортах были введены ограничения на авиационное движение, а в целом в течение суток воздушную тревогу объявляли в 28 регионах страны.

Также украинские силы нанесли удары по объектам военной логистики оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины, что влияет на обеспечение и перемещение сил противника.

Президент подчеркнул, что Украина последовательно реализует план дальнобойного воздействия в ответ на отказ России прекратить войну. По его словам, Киев неоднократно предлагал различные форматы переговоров, однако в ответ получил лишь продолжение агрессии.

"Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!" — – — резюмировал президент.

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Ранее стало известно, что под атакой дронов утром 14 июня оказался Рыбинск Ярославской области РФ. Там была поражена нефтебаза Росрезерва, где скапливается топливо для военных и мобилизационных нужд государства-агрессора.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Тульской области РФ с ночи 14 июня раздавались взрывы. Жители Новомосковска сообщают о многочисленных попаданиях на территорию расположенного в городе химического завода "АЗОТ", где вспыхнул пожар.

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