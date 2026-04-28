Украина строит масштабную оборонительную линию от Киевского водохранилища до Сум: что известно

В Украине строят сплошную линию обороны вдоль от Киевского водохранилища до Сум. Основная цель – не допустить внезапного наступления со стороны России и усилить защиту государственной границы.

Об этом медиа рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко. По его словам, Сумы уже за короткое время подготовили эшелонированную и устойчивую систему обороны, которая состоит из нескольких рубежей.

Параллельно обустраивают сплошную оборонительную линию от Киевского водохранилища до Сум. Речь идет о масштабном инженерном проекте, в который привлечены значительные ресурсы и силы, чтобы как можно быстрее завершить строительство.

По словам Сиротенко, эти меры должны предотвратить внезапные российские атаки с северного направления, избежать создания так называемой буферной зоны и сделать невозможным вытеснение украинских сил от государственной границы.

"Эта линия обороны, она строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы эту линию как на более короткие сроки построить. Для того, чтобы сделать так, чтобы не было неожиданности, и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству, тем более создавать так называемую буферную зону", – объяснил Сиротенко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска пока не демонстрируют признаков подготовки к масштабному наступлению на отдельных участках фронта. В Вооруженных силах Украины оценивают ситуацию на двух ключевых направлениях как контролируемо напряженную.

По словам офицера отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергея Колесниченко, на Александровском и Гуляйпольском направлениях сохраняется контролируемо напряженная ситуация.

