Готовит ли РФ масштабное наступление? В ВСУ оценили ситуацию на 2 ключевых направлениях

Российские войска пока не демонстрируют признаков подготовки к масштабному наступлению на отдельных участках фронта. В Вооруженных силах Украины оценивают ситуацию на двух ключевых направлениях как контролируемо напряженную.

В то же время украинские военные фиксируют ограниченную активность противника и попытки локальных атак. Об этом заявил офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко в эфире "КИЕВ24".

Он сообщил, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях сохраняется контролируемо напряженная ситуация.

По его словам, российские войска продолжают оказывать давление, однако их действия носят преимущественно эпизодический характер и не свидетельствуют о подготовке к большой наступательной операции.

"Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях остается контролируемо-напряженной. Противник продолжает сопротивляться, но его действия носят преимущественно эпизодический характер", – рассказал он.

Колесниченко отметил, что сейчас отсутствуют признаки формирования противником масштабных ударных группировок.

Он отметил, что хотя враг сохраняет определенный наступательный потенциал, его применение ограничено из-за активного давления украинских подразделений.

По словам военного, российские силы используют преимущественно малые штурмовые группы, а также активно применяют FPV-дроны.

Отдельное внимание противник уделяет попыткам влияния на украинскую логистику, пытаясь усложнить снабжение и передвижение сил обороны.

Военный подчеркнул, что Силы обороны Украины осуществляют комплексное противодействие действиям противника.

По его словам, украинские подразделения не только сдерживают атаки, но и системно срывают планы российских войск по продвижению на этих направлениях.

"Силы обороны осуществляют комплексное противодействие и не просто сдерживают противника, а системно срывают его намерения", – резюмировал военный.

Напомним, войска РФ определили приоритетным для наступательных операций Гуляйпольское направление, а не защиту от украинских контратак на Александровском направлении. Именно под Гуляйполе российское командование перебрасывает наибольшее подкрепление.

