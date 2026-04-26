Победила жадность: кого Россия "десантировала" на оккупированные территории Украины и кто хочет урвать свой кусок

Россия проводит преступную политику изменения демографического состава оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – и не собирается останавливаться. Причем "обычными переселенцами" становятся не только трудовые мигранты из стран Центральной Азии, в последнее время на ВОТ увеличилось количество россиян, которые хотят откусить свой кусок "пирога". И это не только оккупанты в погонах.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Десант из Азии

Одной из приоритетных задач, которые поставил путинский режим – изменение этнического состава оккупированных территорий Украины. Уничтожение украинской идентичности и навязывание чужой культуры и языка идет с самого начала оккупации.

Местных жителей вынуждают либо уезжать, либо же воевать на стороне российских захватчиков. Тем временем, на их место завозят иностранцев. Так создается социальная среда, полностью лояльная к российским захватчикам.

Сейчас российские оккупанты усиленно завозят в Крым, а также в украинские города, подвергшиеся сильным разрушениям, рабочих из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Они заняты на стройках и в сфере ЖКХ. Значительная часть работает без соответствующих документов. Их паспорта забирают бригадиры или посредники, поэтому гастарбайтеры оказываются в полной зависимости от работодателей.

Много мигрантов и на оккупированной части Запорожской области – в Бердянске и Мелитополе. В последнее время резко увеличилось количество таких "переселенцев" и в оккупированном Мариуполе (Донецкая область).

Разница менталитетов местных жителей и "понаехавших" вызывает конфликты, которые нередко перерастают в настоящие побоища.

Вот всего пара примеров. По данным источников Центра национального сопротивления, после появления группы мигрантов из Узбекистана в одном из многоквартирных домов Левобережного района Мариуполя, они начали цепляться к местным жителям. Почти каждый вечер во дворе устраивают громкие застолья, сопровождающиеся криками и драками. Поэтому женщины боятся выпускать детей самих на улицу даже днем.

Один из жителей Центрального района неоднократно обращался в оккупационную полицию из-за постоянного дыма и зловония от мангалов, которые разжигают под его окнами. Однако каждый раз, когда "правоохранители" слышали адрес, то сразу отказывались выезжать. Более того, позже местному жителю стали угрожать и предлагать либо уехать из города, раз ему все не так, либо… подписать контракт с российской армией.

"Такая системная реакция силовых структур свидетельствует о том, что от оккупационных властей существует четкое указание не трогать приезжих из Центральной Азии и всячески способствовать их укоренению в оккупированном Мариуполе", – убеждены в ЦНС.

Точное количество мигрантов сейчас никто не назовет, но по самым приблизительным оценкам, счет давно перевалил за 100 тысяч.

На еще один важный момент обратил внимание собеседник OBOZ.UA на оккупированной территории Донецкой области. "Проблема и в том, что гастарбайтеры спустя время попривозили свои семьи: жен, детей. А семьи у тех же таджиков, узбеков по умолчанию большие, многодетные. И они стремятся закрепиться в "новых регионах", снова и снова рожая уже "в России". И в итоге разрыв в количестве местного населения и мигрантов стал быстро сокращаться. Угрозы вы сами понимаете", - говорит он.

Подачки оккупантам

Отдельная категория – "коренные" россияне. На оккупированные территории вскоре после начала полномасштабного вторжения были направлены сотрудники ФСБ, полиции, а затем Следственного комитета РФ и т.д. Спустя время многие стали перевозить на ВОТ свои семьи.

Казалось бы, минусы преобладают – близость к фронту, опасность обстрелов и прочие прелести, но жадность берет свое. Дело в том, что россиянам (военным, полицейским, учителям, медикам и т.д.) передают квартиры, которые были признаны оккупационными властями "бесхозными". То есть, те, что были попросту отжаты у законных владельцев.

Еще одна "замануха" – то, что российские власти запустили программы выделения бесплатных земельных участков и льготных ипотек (под 2% годовых) для участников "СВО". Это часть долгосрочного плана по заселению территорий людьми, имеющими прямой интерес в сохранении российского контроля.

Паспорт есть, мозгов – нет

Рвутся на ВОТ и "обычные" россияне, которых греет мысль о жилье на Азовском море – преимущественно на побережье Донецкой области. И массово скупают квартиры: одни чтобы сразу переехать, другие – как "инвестицию".

По данным Единого института пространственного планирования РФ, которые были озвучены на днях на встрече с псевдомэром Мариуполя Антоном Кольцовым, россияне являются главными покупателями жилья в оккупированном городе.

Речь идет о жилье, приобретенном с помощью ипотечного кредитования. 75% покупателей - это жители Центрального федерального округа, в основном Москвы и Московской области, Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов, юга России и т.д.

Их заманивают тем, что "есть более шести километров пляжей, прекрасный драматический театр, множество парковых и зеленых зон отдыха". Сколько людей там было убито, захватчиков конечно же не беспокоит.

Но это далеко не все: Кремль планирует масштабную колонизацию. Государственная корпорация ВЭБ.РФ уже разработала планы, которые предусматривают переселение на оккупированные территории Украины более 114 000 россиян до 2045 года.

Будем надеяться, что этому помешают Силы обороны Украины.