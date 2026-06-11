Силы обороны поразили под Армянском вражескую колонну из около 50 грузовиков с горючим и боеприпасами: военный раскрыл подробности

Силы обороны Украины нанесли удар по вражеской логистике под Армянском, поразив колонну российских грузовиков с горючим и боеприпасами. По предварительным данным, речь идет примерно о 50 единицах техники.

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Операция стала частью системных действий по срыву поставок российских войск через временно оккупированный Крым. Об этом рассказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов.

По словам военного, ключевым фактором изменений в логистике противника стало критическое повреждение Чонгарского моста, который сейчас полностью непригоден для движения транспорта. После этого российские войска были вынуждены перестраивать маршруты снабжения и использовать альтернативные пути через Армянск и понтонные переправы.

Филатов отметил, что украинские подразделения отслеживали эти изменения и заранее готовили операции по поражению новых логистических направлений. Именно во время движения колонны через Армянск был нанесен удар по грузовикам, которые перевозили топливо и боеприпасы.

"Сегодня это движение было полностью остановлено. Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, во время нанесения поражения, нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них уничтожили", – рассказал военный.

Он также сообщил, что операция стала возможной благодаря совместному пункту управления Первого отдельного штурмового полка и 475-го штурмового полка, который получил название "Эпицентр мультидоменных операций". В его основе работает подразделение киберразведки, что позволяет получать разведывательные данные о передвижении противника и планировать точечные удары.

По словам командира, решение об ударах принимали оперативно, поскольку украинская разведка зафиксировала использование этого маршрута для поставки горючего. От планирования до реализации одной из операций прошло около шести часов.

Филатов отметил, что удары по логистическим маршрутам имеют как немедленный, так и долгосрочный эффект, поскольку затрудняют обеспечение российских подразделений и заставляют противника тратить дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры.

Он также добавил, что перестройка российской логистики через Крым стала следствием предыдущих ударов по другим транспортным направлениям, в частности в районах Мариуполя и Бердянска. По его словам, украинские силы продолжают системно усложнять снабжение оккупационных войск и ослаблять их возможности на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинские защитники нанесли удары по вражеской логистике в районе временно оккупированного Мариуполя. Операция была направлена на поражение маршрутов снабжения российских войск, которые активно используются на приазовском направлении. Наши защитники отмечают, что безопасного Приазовья для оккупантов не будет.

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