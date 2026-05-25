'Безопасного Приазовья для оккупантов не будет': защитники Украины показали удары по логистике врага на трассе возле Мариуполя. Видео

Украинские защитники нанесли удары по вражеской логистике в районе временно оккупированного Мариуполя. Операция была направлена на поражение маршрутов поставки российских войск, которые активно используются на приазовском направлении.

Наши защитники отмечают, что безопасного Приазовья для оккупантов не будет. Видео боевой работы обнародовала пресс-служба подразделения Азов Национальной гвардии Украины.

По данным военных, подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" выполнили серию ударов по целям на ключевых автодорогах между Мариуполем и Таганрогом, а также Мариуполем и Волновахой.

Именно эти маршруты российские войска используют для перемещения техники, боеприпасов и личного состава на оккупированных территориях.

В подразделении отмечают, что главная цель таких операций – системное усложнение логистики противника и снижение его возможностей для ведения боевых действий в регионе.

Украинские защитники подчеркивают, что работа направлена на создание так называемой "санитарной зоны", которая делает невозможным безопасное передвижение российских сил вблизи границы и оккупированных территорий.

В обнародованном видео зафиксировано поражение целей на дорожной инфраструктуре, которую активно использует враг для обеспечения своих подразделений. Бойцы отмечают, что системные удары по логистике являются одним из ключевых элементов современной тактики на этом направлении.

"Безопасного Приазовья для оккупантов больше не будет", – отметили в "Азове".

Напомним, Силы обороны Украины продолжают давить на логистические маршруты российских оккупационных войск на юге Украины. На фоне регулярных ударов по транспортной инфраструктуре врага оккупационные власти в Крыму и на юге вынуждены вводить ограничения движения.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов" уже добрался до временно оккупированного Мариуполя. За более чем 100 км от линии фронта украинские воины проводят разведку и создают проблемы для логистики оккупантов с помощью дронов. Чувствовать себя в безопасности захватчики в районе Мариуполя больше не могут.

