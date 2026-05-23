ВСУ фактически перерезали оккупантам сухопутный коридор в Крым: Сальдо расписался в собственной беспомощности

Силы обороны Украины продолжают давить на логистические маршруты российских оккупационных войск на юге Украины. На фоне регулярных ударов по транспортной инфраструктуре врага оккупационные власти в Крыму и на юге вынуждены вводить ограничения движения.

Видео дня

Это фактически свидетельствует об осложнении снабжения так называемого "сухопутного коридора" на полуостров. Такую ситуацию признают уже и сами оккупанты и гауляйтеры.

Что известно

Оккупационный руководитель временно захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил о введении ограничений движения грузового транспорта на участке трассы Р-280 "Новороссия", которая является частью ключевого маршрута поставки российских войск в оккупированный Крым. Соответствующий "указ" он опубликовал в собственном Telegram-канале 22 мая.

Речь идет об участке автомобильного пути, который соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и далее ведет в Крым. Именно по этому маршруту российские войска осуществляют поставки техники, боеприпасов и материального обеспечения для оккупационных подразделений.

Согласно документу, ограничения касаются движения грузового транспорта на отрезке между 463-м и 494-м километрами трассы. В то же время "указ" предусматривает исключения для грузов военного назначения, топлива, медикаментов, скоропортящихся продуктов и товаров первой необходимости. Срок действия ограничений – с 21 мая до отдельного распоряжения.

Фактически такие меры свидетельствуют о росте угроз для российской логистики на южном направлении. Начиная с мая, российские Z-каналы регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников на транспортные колонны, движущиеся по оккупированным территориям юга.

Мишенями становятся как военные грузовики, так и бензовозы и другая техника, задействованная в обеспечении оккупационных войск.

По оценкам Института изучения войны (ISW), в течение последних месяцев Силы обороны Украины достигли заметных результатов в уничтожении российской логистики в тылу, что существенно усложняет возможности оккупантов поддерживать боевые действия на фронте.

Таким образом, введенные Сальдо ограничения лишь подчеркивают проблемы с безопасностью ключевых маршрутов снабжения российской армии во временно оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 корпус Национальной гвардии Украины "Азов" уже добрался до временно оккупированного Мариуполя. За более чем 100 км от линии фронта украинские воины проводят разведку и создают проблемы для логистики оккупантов с помощью дронов. Чувствовать себя в безопасности захватчики в районе Мариуполя больше не могут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!