Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку армии страны-агрессора. Он подчеркнул, что методы врага неизменны – это удары по обычным многоэтажкам и объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил в своем Telegram в пятницу, 1 мая. Глава государства призвал партнеров оказывать большее давление на РФ, чтобы ослабить ее военный потенциал.

"Россия продолжает атаковать нашу энергетику, критическую инфраструктуру, гражданские объекты. За эту ночь было 210 ударных дронов, и около 140 из них – "Шахеды", – подчеркнул президент.

Удары РФ по городам и общинам

Он сообщил, что ночью российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру в Одессе, под ударами оказались и обычные многоэтажные дома. Известно о пяти пострадавших, а также пожарах, возникших в двух жилых домах.

В Кривом Роге, в результате удара дрона, ранен один человек.

На Харьковщине под обстрел попала железнодорожная инфраструктура – оккупанты били по тяговым подстанциям, вызвав повреждения и возгорание вагонов, из-за чего тысячи семей остались без электроснабжения.

Также удары были нанесены по Сумской и Запорожской областям.

Только жесткое давление заставит агрессора закончить войну

"Именно такие ежедневные удары показывают, что нужно больше давления на Россию. Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности. Продолжение санкционной политики должно быть, как и синхронизация всех наших санкций с партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что наши дальнобойные удары заставляют Россию сталкиваться с реальными последствиями и существенно ограничивают ее способность затягивать войну.

"Если Россия не хочет переходить к дипломатии добровольно, ее нужно к этому заставить. И я благодарен всем, кто нам в этом помогает", – резюмировал он.

Напомним, в ночь на 1 мая российские ударные беспилотники вновь атаковали Одессу и область. В облцентре два вражеских дрона попали в жилые высотные дома города, в результате чего там возникли пожары. Под ударом оказалась и портовая инфраструктура в Измаильском районе Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, военные российской оккупационной армии нанесли удары по с.Тарановка Харьковской области. В результате атаки ранения получили два человека, среди них – один несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

