Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: шестеро пострадавших

Войска государства-агрессора России запустили ракеты по гражданской инфраструктуре Сумской области. Ранения получили шесть человек.

Атака произошла в Кролевецкой громаде Конотопского района. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОГА (ОГА) Олег Григоров.

По состоянию на 22:30 были данные о шести потерпевших. Из них трое госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.

Что предшествовало

2 мая противник также поразил автомобиль в Путивльской громаде на Сумщине, применив БпЛА. Предварительно, пострадал ребенок.

Дроны и минометный огонь в тот же день ВС РФ использовали, чтобы обстрелять Шосткинский и Сумской районы. Ранения получили трое гражданских. Все пострадавшие – женщины. Им по 39, 63 и 69 лет.

Также вражеские беспилотники атаковали город Сумы. Из-за этого пострадали двое малолетних детей; они госпитализированы.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZ.UA, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что РФ даже сейчас использует западные технологии в производстве дронов. "Это означает, что Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения", – отметил он.

