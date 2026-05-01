В новых российских дронах нашли западные детали: подробности

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, чтоРоссия продолжает использовать западные технологии в производстве дронов. По его словам, это происходит на фоне усиления атак по украинским городам в течение последних дней.

Власюк озвучил эти данные в комментарии журналистам. Информацию распространило РБК-Украина. Он прямо отметил:"Это означает, что Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения".

Поставка компонентов

По словам Власюка, во время анализа новых образцов беспилотников специалисты обнаружили компоненты 2025 года производства. Речь идет о деталях из Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайваня и Великобритании. Это выглядит как системная история, а не единичные случаи.

Он также сообщил о новом элементе – блок активации Transit Brd, который ранее не фиксировался. Параллельно продолжают находить детали компании STMielectronics, несмотря на призывы усилить контроль за их распространением.

Россия в последние дни не снижает интенсивности ударов по Украине. Под атаками оказались Одесса, Днепр, Винница, Тернополь и Харьков. Для ударов активно применяют дроны типа "шахед", а по Харькову дополнительно используют беспилотники типа V2U.

В то же время, по словам Власюка, есть и определенные результаты санкционной политики. В новых образцах дронов почти не фиксируют компоненты из Нидерландов. Это он назвал прямым доказательством эффективной работы с партнерами.

Отдельно он добавил, что дальнобойные санкции уже нанесли России не менее 7 млрд долларов потерь в этом году. Сейчас идет работа над перечнем критического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций. И здесь логика проста – перекрывать доступ к технологиям и одновременно уменьшать ресурсы для ведения войны.

Массированная атака дронов

Утром 1 мая Россия массово атаковала Украину ударными беспилотниками. Зафиксировано применение сотен дронов, а также новых разработок, в частности реактивных БпЛА, что указывает на изменение тактики ударов.

Такие комбинированные атаки направлены на истощение украинской противовоздушной обороны и одновременное поражение объектов критической инфраструктуры. Украинская ПВО сбила большинство вражеских целей, однако падение обломков и дальше представляет опасность для гражданских.

Наибольшие разрушения претерпел Тернополь. В городе зафиксировали более 50 беспилотников и десятки взрывов, после чего возникли масштабные пожары, повреждена инфраструктура и произошли аварийные отключения электроэнергии. Также есть пострадавшие.

В других регионах обломки сбитых дронов повредили жилые дома, детские сады и объекты энергетики.

Напомним, значительные группы БпЛА заходили с севера Сумской области и двигались транзитом в направлении центральных регионов – в частности Киевской и Черкасской областей. Несколько групп дронов пересекли границу с территории РФ через Сумскую область.

