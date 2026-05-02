Россия коварно ударила из минометов по Сумщине: трое пострадавших

Российская оккупационная армия в субботу, 2 мая, ударила беспилотником и минометным огнем по Сумской области. Взрывы прогремели в двух районах – Шосткинском и Сумском; ранения получили трое гражданских.

Видео дня

Все пострадавшие – женщины. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба облпрокуратуры.

Что известно об обстрелах

Шосткинский район

Враг атаковал Середино-Будскую громаду из минометов. Двое местных жительниц, которые находились на улице, ранены. "69-летняя и 39-летняя женщины сейчас находятся под наблюдением медиков", – проинформировали в прокуратуре по состоянию на 17:00 субботы.

Сумской район

Утром 2 мая российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру. 63-летняя женщина получила незначительные ранения; медики помогли ей без госпитализации.

Под процессуальным руководством Шосткинской и Сумской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!