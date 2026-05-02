Россия коварно ударила из минометов по Сумщине: трое пострадавших
Российская оккупационная армия в субботу, 2 мая, ударила беспилотником и минометным огнем по Сумской области. Взрывы прогремели в двух районах – Шосткинском и Сумском; ранения получили трое гражданских.
Все пострадавшие – женщины. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба облпрокуратуры.
Что известно об обстрелах
- Шосткинский район
Враг атаковал Середино-Будскую громаду из минометов. Двое местных жительниц, которые находились на улице, ранены. "69-летняя и 39-летняя женщины сейчас находятся под наблюдением медиков", – проинформировали в прокуратуре по состоянию на 17:00 субботы.
- Сумской район
Утром 2 мая российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру. 63-летняя женщина получила незначительные ранения; медики помогли ей без госпитализации.
Под процессуальным руководством Шосткинской и Сумской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В ночь на 2 мая страна-агрессор РФ применила 163 дрона для обстрела Украины. Силы ПВО обезвредили 142 цели.
По состоянию на апрель 2026 года Украина продолжает расширять проект частной противовоздушной обороны, к которому уже присоединились десятки предприятий. Инициатива призвана усилить защиту критической инфраструктуры и производств от атак российских БпЛА.
