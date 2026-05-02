К частной ПВО присоединились уже 24 компании в пяти областях: в Минобороны рассказали подробности

По состоянию на апрель 2026 года в Украине продолжает расширяться проект частной противовоздушной обороны, к которому уже присоединились десятки предприятий. Инициатива призвана усилить защиту критической инфраструктуры и производств от постоянных атак вражеских дронов.

В Министерстве обороны объяснили, как работает система и кто может стать ее частью. Об этом сообщила пресс-служба МОУ.

Что известно

Как отметили в ведомстве, к проекту частной ПВО уже присоединились 24 компании из разных регионов страны. Речь идет о предприятиях из Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской областей, а также других регионов.

Инициативу запустили в конце 2025 года с целью дополнительной защиты работников и производственных мощностей, которые регулярно становятся целями дроновых атак. При этом частная ПВО не является автономной или неконтролируемой структурой – она интегрирована в общую многоуровневую систему противовоздушной обороны Украины.

В Минобороны отметили, что такие подразделения работают под управлением Воздушного командования Воздушных сил ВСУ. Это обеспечивает координацию действий и позволяет эффективно реагировать на воздушные угрозы.

В состав групп частной ПВО входят гражданские работники, которые прошли специальную подготовку, получили необходимые сертификаты и допуски и соответствуют установленным требованиям. В рамках законодательства и по согласованию с Воздушными силами им предоставляется право применять определенные средства противовоздушной обороны на конкретных участках и в определенное время для отражения атак.

Отдельно подчеркивается, что к таким группам могут привлекаться лица, которые в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву в Силы обороны Украины. Участие в проекте не предусматривает предоставления бронирования. Также в состав могут входить представители военизированной охраны предприятий.

Как компании могут присоединиться к частной ПВО

В Министерстве обороны объяснили алгоритм действий для компаний, которые хотят присоединиться к проекту. Прежде всего необходимо подать заявку в ведомство и пройти соответствующую проверку. После этого формат работы согласовывается с Воздушными силами, формируется группа, которая проходит обучение в сертифицированном центре.

Далее предприятие должно обеспечить подразделение необходимыми средствами противовоздушной обороны – путем закупки или получения. После подтверждения готовности такая группа интегрируется в общую систему обороны и начинает выполнять задачи по защите неба.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская частная противовоздушная оборона впервые "приземлила" российский реактивный беспилотник "Шахед", который летел со скоростью более 400 км/ч. Успешную работу наши защитники неба провели на Харьковщине.

