Частная ПВО в Украине впервые сбила реактивный "Шахед" на скорости 400+ км/ч. Видео
Украинская частная противовоздушная оборона впервые "приземлила" российский реактивный беспилотник "Шахед", который летел со скоростью более 400 км/ч. Успешную работу наши защитники неба провели на Харьковщине.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он добавил, что сейчас частные группы противовоздушной обороны создаются на 19 предприятиях.
"Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает "Шахеды", в частности зафиксировано первое сбитие реактивного дрона", – отметил Федоров.
По словам главы Минобороны, ситуация в воздухе является непростой из-за масштабного применения врагом реактивных дронов, которые отличаются повышенной скоростью и сложностью перехвата.
В то же время по поручению президента Владимира Зеленского, Украина осуществляет системное формирование многоуровневой системы ПВО и усиление защиты украинского неба, а одним из ее элементов является создание частных групп, привлекаемых к охране критической инфраструктуры.
Такой подход имеет целью оперативно нарастить оборонительные способности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.
"Сейчас на 19 предприятиях формируют частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО. Следующий шаг – масштабирования проекта и результатов: больше сбитых целей и быстрее реагирования на угрозы", – говорится в сообщении.
Что известно о частной ПВО
Частная ПВО – это дистанционно управляемые турели, оснащенные пулеметами Browning M2, которые могут действовать на расстоянии до 2 километров. Они интегрируются в систему охраны объектов и позволяют оператору осуществлять управление огнем без непосредственного присутствия на позиции.
Такие комплексы в первую очередь предназначены для защиты критической инфраструктуры, в частности, энергетических объектов, складов и промышленных предприятий.
При этом услуги такой частной ПВО могут заказывать и представители бизнеса, что формирует новый сегмент в сфере безопасности.
