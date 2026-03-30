На Харьковщине компания создала частную ПВО: Федоров рассказал о первых результатах

В Украине начала действовать новая модель противовоздушной обороны с привлечением частного сектора. Первые результаты уже зафиксированы на Харьковщине – там частная группа ПВО перехватила вражеские беспилотники.

Проект предусматривает масштабирование таких подразделений по всей стране, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Одна из компаний, которая присоединилась к экспериментальному проекту, уже сформировала собственное подразделение ПВО и интегрировала его в общую систему обороны. Во время выполнения задач в Харьковской области было уничтожено несколько вражеских дронов, в частности типов Shahed и Zala.

В то же время Министерство обороны предоставило еще 13 предприятиям статус уполномоченных субъектов хозяйствования. Это позволяет им создавать собственные группы ПВО, которые после подготовки смогут приобщиться к боевой работе.

Все подразделения работают или готовятся работать под координацией Воздушных сил ВСУ. Часть уже выполняет задачи, другие проходят обучение или завершают формирование.

Инициатива предусматривает, что бизнес сможет не только защищать собственную инфраструктуру, но и усиливать общую систему обороны. Таким образом государство рассчитывает быстро нарастить способности ПВО и повысить эффективность реагирования на воздушные атаки.

