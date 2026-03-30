Украина наращивает количество экипажей дронов-перехватчиков: Сырский рассказал об усилении ПВО

На фоне российских массированных атак России Украина работает над усилением собственной противовоздушной обороны (ПВО). В частности, наше государство наращивает количество экипажей дронов-перехватчиков.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Генерал провел рабочее совещание по противодействию вражеским БПЛА.

"Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "Шахедов". Противник меняет тактику – мы соответственно адаптируем свои действия и нарабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БпЛА. Наращиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливаем подготовку военнослужащих", – говорится в сообщении.

Рост эффективности ПВО и модернизация беспилотных систем

Главком подчеркнул, что в марте Командование беспилотных систем ПВО было реформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Оно действует в составе Воздушных Сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава. Сейчас, по его словам, структура приобретает оперативные возможности и принимает определенные силы и средства.

Сырский отметил, что в марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и эффективность поражения целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

"С начала весны наши БпЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника. Самую высокую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами", – отмечается и сообщении.

В то же время добавил генерал, есть потребность в дальнейшем увеличении парка БпЛА-перехватчиков, в частности оснащенных системами автоматического наведения, ведь враг наращивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение.

С начала марта украинские вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов, а эффективную работу по целям обеспечивают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.

Главком ВСУ заслушал доклад о реализации проекта антидроновой защиты ключевых административных центров в регионах. Во время совещания было уделено особое внимание внедрению искусственного интеллекта и повышению автоматизации систем ПВО – как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств.

"Впереди – новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению следующих атак. Защищаем самое ценное – независимость Украины и жизни наших граждан. Спасибо каждому воину за ежедневную боевую службу. Слава Украине!" – резюмировал Сырский.

