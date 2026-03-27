Силы обороны восстановили контроль над около 470 кв. км: Сирский рассказал об успехах операции и назвал потери противника

В ходе операции украинские военные вернули под контроль около 470 квадратных километров. Во время наступательных действий защитники обезвредили более 11 тысяч оккупантов.

Об этом, подводя итоги поездки в Южную операционную зону, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Также он провел совещание с командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.

"Пока российские оккупанты в очередной раз сознательно целят по гражданской инфраструктуре и мирному населению – наших многоэтажках, роддомах, исторических памятниках, Силы обороны Украины системно уничтожают врага на поле боя", – отметил он.

Силы обороны недавно продвинулись на севере Харьковщины, на Александровском направлении и в западной части Запорожской области. Зато оккупанты осуществили проникновение на Купянском направлении и имели определенные успехи под Славянском и Покровском.

Также стало известно, что украинские военные отбили российский механизированный штурм вблизи Константиновки в Донецкой области. Россияне атаковали город одновременно с четырех направлений.

Враг выслал два так называемых "танки-сараи" со стороны Торецка, а основные группы пехоты наступали с других направлений: Иванополье, Покровского шоссе и железнодорожного пути.

Благодаря дронам бригады "Вспышка" и поддержке СБУ, НГУ и сухопутных войск украинские защитники уничтожили один танк и первые две штурмовые группы. Во время боя украинские военные взяли в плен одного российского спецназовца. В результате атаки враг потерял один танк и восемь военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 293 тыс. 170 человек.

