Атака Константиновки с четырех направлений провалилась: украинские военные отбили комбинированный штурм врага. Видео

Украинские военные в Донецкой области отбили российский механизированный штурм вблизи Константиновки. На этот раз россияне провалили попытку отвлечь внимание армейцев ВСУ.

Видео дня

Для этого враг решил проводить штурм города сразу с четырех направлений. Кадры разгрома штурма опубликовали в официальных соцсетях 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Битва за Константиновку

Как сообщают военные, в качестве отвлекающего манева ВС РФ бросили вперед два так называемых "танки-сараи" со стороны Торецка, тогда как основные штурмовые действия должны были проводить три группы российской пехоты с разных направлений.

Первая штурмовая группа двигалась в районе Иванополья, вторая ехала на мотоциклах по Покровскому шоссе, а третья, которая состояла из армейских спецназовцев, должна была двигаться вблизи железной дороги.

Совместными действиями дронаров бригады беспилотных систем "Вспышка", отрядов Kurt&Company, R.V. 3-го батальона и 1-го МБ при поддержке СБУ, НГУ и сухопутных войск уничтожили один танк и благодаря дронам ликвидировали первую и вторую группы.

Кроме того, украинским защитникам удалось взять пленного. Один из армейских спецназовцев РФ под ударами заблудился и попал в плен к украинским защитникам.

"Из всех "хитрецов" только ему повезло остаться в живых", — отмечают военные.

В результате боя россияне потеряли один танк и восьмерых военнослужащих.

Планы врага относительно Константиновки

Стоит отметить, что ранее спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец рассказывал о планах россиян в Донецкой области. По его словам, оккупанты рассчитывают захватить город Константиновка уже в мае, и планируют наращивать темпы наступления на этом направлении.

"Есть информация, что противник поставил себе цель захватить Константиновку до майских праздников. Наращивать темпы он будет однозначно", – сказал Запорожец.

Напомним, Россия продолжает уничтожать город. Противник применяет против населенного пункта целый ряд видов вооружения, разрушая здания и убивая мирных жителей. Военные показали, как выглядит город, который разрушается под ежедневными ударами российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Константиновка остается городом, за который не утихают бои. Здесь даже ротация наших защитников проводится в чрезвычайной опасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!