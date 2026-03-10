'Ротация под прицелом врага': украинские защитники показали кадры из Константиновки, за которую продолжаются бои. Видео

На сегодня Константиновка (Донецкая область) остается городом, за который не утихают бои. Здесь даже ротация наших защитников проводится в чрезвычайной опасности.

Видео дня

Ярким тому подтверждением является видео Объединенной штурмовой бригады "Ярость". Ролик обнародовали в Telegram-канале "Полиция Черкасской области".

"Константиновка. Ротация под прицелом врага. На видео – реальные кадры пересменки наших бойцов. Именно так сегодня выглядит работа "на нуле", – говорится в сообщении.

Бойцы "Ярости" сбили FPV-дрон и сорвали атаку россиян во время ротации

Российские оккупанты пытались атаковать украинских бойцов во время высадки личного состава штурмового полка "Луганск" ОШБ НПУ "Ярость". Захватчики направили FPV-дрон на оптоволокне прямо в сторону бронемашины, в которой еще находились водитель и военные.

Впрочем, планы врага сорвала группа прикрытия: бойцы услышали характерный звук дрона и немедленно открыли огонь, уничтожив его.

"Результат – боец с GoPro точным выстрелом сбил дрон в воздухе. Побратимы спасены, разгрузка завершена, а ротация прошла успешно", – указано в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные показали, как проводят зачистку оккупантов в окрестностях Константиновки. Планы врага перечеркивают наши операторы БПЛА. Их дроны отслеживают тайники россиян и наносят сокрушительный удар в случае их обнаружения.

Как писал OBOZ.UA, недавно российские оккупанты атаковали Константиновку фосфорными боеприпасами. Под ударом врага оказался жилой квартал города, где до сих пор остались мирные жители. Очередное российское преступление удалось заснять пилотам пограничного подразделения "Феникс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!