Враг обречен: украинские военные показали 'зачистку' оккупантов на восточных окраинах Константиновки. Видео

Российские оккупанты пытаются найти бреши в обороне наших защитников в Константиновке (Донецкая область). Однако украинские бойцы действуют на опережение и уничтожают врага на окраинах города.

Об этом сообщили на Facebook-странице 5 отдельной штурмовой Киевской бригады. Там также обнародовали феерические кадры "зачистки" противника.

Ликвидация врага продолжается

Сейчас оккупанты пытаются отыскать уязвимый участок в обороне ВСУ в Константиновке, чтобы проложить маршрут для продвижения пехоты, ее дальнейшего накопления и развития наступления. Городская застройка для них является удобным укрытием, ведь там они могут спрятаться и ждать подхода следующих групп подкрепления.

Однако планы врага перечеркивают наши операторы БПЛА. Их дроны отслеживают тайники россиян и наносят сокрушительный удар в случае их обнаружения.

"Украинские пилоты постоянно выискивают такие укрытия, где прячется кац*пская пехота и стараются уничтожать их как можно быстрее, чтобы не допустить накопления и закрепления", – говорится в сообщении аналитиков DeepState.

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Константиновку фосфорными боеприпасами. Под ударом врага оказался жилой квартал города, где до сих пор остались мирные жители. Очередное российское преступление удалось заснять пилотам пограничного подразделения "Феникс".

Как писал OBOZ.UA, несмотря на вражеские атаки, город находится под контролем украинских военных. Ранее российские пропагандисты распространяли информацию о якобы захвате железнодорожного вокзала в Константиновке. Однако украинские подразделения остаются в уничтоженном населенном пункте.

