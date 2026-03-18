Стирают квартал за кварталом: ВСУ показали, как выглядит Константиновка под ежедневными ударами армии РФ. Фото

Россия продолжает уничтожать еще один украинский город – под постоянными ударами врага находится Константиновка Донецкой области. Противник применяет против населенного пункта целый ряд видов вооружения, разрушая здания и убивая мирных жителей.

Об этом сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook. Там показали, как выглядит город, который разрушается под ежедневными ударами российской армии.

"Авиабомбы, артиллерия и дроны стирают квартал за кварталом. От некоторых зданий остались только фундаменты", – сказано в сообщении.

Вражеские FPV-дроны охотятся в Константиновке на людей и транспорт. Они выслеживают машины и атакуют все, что движется – как военных, так и гражданских.

При этом эвакуация местных жителей почти невозможна – противник простреливает подъездные пути к городу, а из-за постоянных ударов оккупантов все сложнее завезти даже гуманитарную помощь.

"В это время воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила держат оборону в Часовом Яру – на восточных подступах к Константиновке, сдерживая продвижение российских войск в сторону города", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Константиновка в Донецкой области остается городом, за который не утихают бои. Здесь даже ротация наших защитников проводится в чрезвычайной опасности.

