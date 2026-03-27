Силы обороны отминусовали еще тысячу российских оккупантов и 68 артсистем за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 293 тыс. 170 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 27 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 808), девять боевых бронированных машин (24 287), 68 артиллерийских систем (38 863), две РСЗО (1 700), 2 222 БпЛА оперативно-тактического уровня (200 611).

Также уничтожено 217 единиц автомобильной техники и автоцистерн (85 569).

За сутки Россия потеряла 2 519 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 337 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 491 крылатую ракету, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 100 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Силы обороны уничтожили эшелон с горючим оккупантов на Луганщине. Горел он с такой силой, что пожар зафиксировали спутники.

Также украинские воины в ночь на 26 марта атаковали ряд ключевых объектов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Удалось поразить зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

