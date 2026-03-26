Уражено ЗРК Тор-М1 і склади боєприпасів на ТОТ – війна в Україні

В ночь на 26 марта Силы обороны Украины атаковали ряд ключевых объектов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Военным удалось поразить зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также под атакой оказались расположение ремонтного подразделения и места сосредоточения оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и добавили, что по состоянию на момент публикации, масштабы нанесенного оккупантам ущерба уточняются.

Удары по оккупантам на Луганщине

Вблизи населенных пунктов Айдар и Райгородка под метким ударом украинских бойцов оказались склады горюче-смазочных материалов. Кроме того, в районе Айдара, украинские защитники уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М1".

Вместе с тем бойцы атаковали места сосредоточения живой силы оккупантов неподалеку Каменки.

Атака на российские объекты в Донецкой области

На временно оккупированной территории Донецкой области, в районах Македоновки и Буряковой Балки под ударом оказались склады боеприпасов. Также атаковали районы сосредоточения живой силы оккупационной армии неподалеку Луганского.

В то же время уничтожены два склада материально-технических средств и объекты вражеского ремонтного подразделения на территории Луганской и Донецкой областей.

"Силы обороны Украины продолжают принимать системные меры по снижению боевого потенциала противника", – отметили в Генштабе.

Напомним, ранее бойцы ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс Бук-М2, районы сосредоточения живой силы и ряд других важных объектов российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 марта украинская армия атаковала Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. На территории завода вспыхнул пожар.

