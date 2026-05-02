Враг ударил дроном по супермаркету в Херсоне: есть пострадавшие

Катя Поплюйко
В субботу вечером, 2 мая, военные российской оккупационной армии нанесли удар по Херсону. Целью врага стал обычный супермаркет.

В результате российской атаки пострадали четыре человека. Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.

Российский удар по гражданским

По информации Херсонской ОГА, агрессор направил беспилотник по супермаркету в Днепровском районе города.

"Из-за вражеского удара пострадали четыре человека – женщины 57 и 52 года и мужчины 54 и 51 год", – говорится в сообщении.

У пострадавших обнаружены взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Всех оперативно госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сейчас медики оказывают им необходимую помощь и проводят необходимое лечение.

Дополняется...

