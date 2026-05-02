Утром 2 мая российская оккупационная армия нанесла очередной удар по маршрутному такси в Херсоне. Теракт произошел в Днепровском районе областного центра.

Путинские террористы убили двух людей, еще семеро получили ранения. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Последствия террора

По информации ОВА, российские террористы ударили по маршрутке ориентировочно в 07:00. Для убийства мирных жителей россияне использовали беспилотник.

На месте происшествия погибли два человека – коммунальщик и женщина. Их личности устанавливают.

Ранения получили еще семь человек – шесть мужчин и одна женщина. Среди них четыре работника коммунальной службы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Предварительно они получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что россияне совершили атаку с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив взрывное устройство на маршрутный автобус.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на фиксацию последствий обстрела и документирования военного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки в Харькове "Шахед" попал в многоэтажку и не сдетонировал. Однако обломки дрона ранили мужчину. Еще два человека получили острую реакцию на стресс.

Также вражеские дроны уничтожили дом многодетной семьи на Черниговщине. Люди выжили, потому что во время атаки находились в гостях.

Кроме того, оккупанты ударили "Шахедами" по энергетической инфраструктуре Николаева.

