Оккупанты ударили 'Шахедами' по энергетической инфраструктуре Николаева: детали

Вечером в пятницу, 1 мая, российские оккупационные войска снова направили на Николаев "Шахеды". В городе раздавались взрывы, под атакой оказалась энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Данных о пострадавших на данный момент нет.

"Николаев. Под атакой "шахедов" снова энергетическая инфраструктура. По состоянию на сейчас без пострадавших", – написал Ким.

О взрыве в Николаеве сообщал и мэр Александр Сенкевич. Местные жители в комментариях жаловались, что у них пропал свет.

Как сообщил "Николаевский Ванек", "Шахеды" были реактивные, оба дрона летели по энергетике.

"есть последствия, пожар, и так далее. на сейчас информации по пострадавшим нет", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 апреля россияне атаковали Николаев "Шахедами". Одна из жительниц города своими глазами увидела, как вражеский дрон упал на жилье соседей. Сразу после удара на месте вспыхнул пожар.

