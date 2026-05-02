В Харькове 'Шахед' попал в многоэтажку и не сдетонировал: пострадал мужчина. Фото

В ночь на субботу, 2 мая, российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. Один из вражеских "Шахедов" попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе и не сдетонировал.

Его обломки залетели в квартиру и ранили мужчину. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Обломки "Шахеда" буквально влетели внутрь. К счастью, он не сдетонировал. Глядя на эти кадры, трудно поверить, что здесь обошлось без трагедии", – написал он.

Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки.

Ранее мы писали о том, как в ночь на субботу, 25 апреля, Россия массированно атаковала дронами и ракетами Днепр, в результате чего, среди прочего, пострадало несколько многоэтажных домов. Один из беспилотников-камикадзе Shahed-136 залетел в квартиру и чудом не взорвался.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 мая россияне массированно атаковали ударными дронами Харьков: последствия фиксируются как минимум в пяти районах города. Под ударом оказались три автозаправочные станции, повреждены автомобили. Известно также о пострадавших.

