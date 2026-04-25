В Днепре 'Шахед' залетел в квартиру через окно и не сдетонировал. Фото

В ночь на субботу, 25 апреля Россия массированно атаковала дронами и ракетами Днепр, в результате чего, среди прочего, пострадало несколько многоэтажных домов. Один из беспилотников-камикадзе Shahed-136 залетел в квартиру и чудом не взорвался.

Видео дня

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. По его словам, несмотря на большой масштаб разрушений, происходят случаи, которые "можно назвать чудом".

"Сегодня ночью в квартиру влетел шахед. В самое окно. Все остались живы. Потому что б****на не разорвалась. Таких случаев реально один на миллион", – отметил городской голова.

Атака по Днепру

С вечера пятницы, 24 апреля, страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами. В результате вражеской атаки пострадали 46 горожан, среди них пятеро детей. Под завалами могут оставаться люди, сообщалось также о четырех жертвах атаки.

После массированной ночной атаки российская армия снова нанесла повторный удар по городу. В который раз целью путинской армии стал жилой дом, в результате атаки есть погибший, ранения получили мирные жители.

Удар оккупантов задел и квартиру Евгения, туда попал ударный дрон. Мужчина и его жена чудом спаслись, ведь праздновали день рождения жены у близких, там они и решили ночевать. В квартире не осталось никаких вещей, только куча пепла, ведь все уничтожил огонь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку российской оккупационной армии по Украине в ночь на 25 апреля. Он отметил, что мишенями дронов, крылатых и баллистических ракет РФ стала обычная инфраструктура: жилые дома, энергетика, предприятия. Глава государства убежден, что подобный удар требует жестких действий от партнеров, в том числе и усиления ПВО.

