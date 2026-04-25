Супруги, в квартиру которых в Днепре попал дрон, чудом спаслись: той ночью были у родных. Видео

В ночь на 25 апреля Россия массированно атаковала Днепр, в результате чего, среди прочего, пострадало несколько многоэтажных домов. Удар террористов задел и квартиру Евгения, туда попал ударный дрон.

Мужчина и его жена чудом спаслись, ведь остались на ночлег у родственников. Об этом он рассказал в комментарии "Суспільному".

Вместо квартиры – пепелище

Вечером, накануне атаки, супруги праздновали день рождения жены у близких, там они и решили ночевать.

"Мы пошли к младшему брату на пиццу, а утром просыпаемся и нам говорят, что горит дом. Потом пошли, смотрим на четвертый этаж идет рукав пожарный. Смотрю из моего дома идет дым. Захожу... все выгорело", – рассказал Евгений.

В квартире не осталось никаких вещей, только куча пепла, ведь все уничтожил огонь.

"Вот здесь у нас была кровать, здесь был шкаф, там где-то мой броник лежит. Все погорело, теперь ничего нет. Будем теперь заново жизнь строить. Жена потеряла много вещей, потому что они были с оккупированной территории, из Токмака, и все сгорело, и у нее ничего из дома не осталось", – отметил мужчина.

Пока что супруги будут проживать у родителей, а потом будут арендовать квартиру.

Что предшествовало

С вечера пятницы, 24 апреля, Россия начала массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами. После серии взрывов в городе вспыхнули пожары, есть десятки пострадавших и жертвы. В городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку российской оккупационной армии по Украине в ночь на 25 апреля. Он отметил, что мишенями дронов, крылатых и баллистических ракет РФ стала обычная инфраструктура: жилые дома, энергетика, предприятия. Глава государства убежден, что подобный удар требует жестких действий от партнеров, в том числе и усиления ПВО.

